¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos (y cuando se acaba el amor)?

"El amor es una necesidad biológica tan vital para el bienestar de una persona como el agua fresca, la comida y el ejercicio", afirma Stephanie Cacioppo, neurocientífica de la Universidad de Oregón y autora del libro Wired for Love: A Neuroscientist's Journey Through Romance, Loss, and the Essence of Human Connection (Cableados para el amor: El viaje de un neurocientífico a través del romance, la pérdida y la esencia de la conexión humana).