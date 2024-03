¿Realmente se vendió Manhattan a los holandeses por sólo 24 dólares?

Pero, ¿de verdad fue así? He aquí cómo acabó Manhattan en manos de los colonos europeos y por qué la transacción en sí sigue siendo un misterio histórico.

Los estatutos de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales permitían a sus miembros firmar contratos con "príncipes y nativos" de la región, intercambiando bienes y dinero para "poblar estas fructíferas y despobladas tierras", lugares que ya habían servido como tierras ancestrales. De este modo, la corporación no se limitó a colonizar la tierra en cuestión, sino que compró todo lo posible a sus habitantes nativos.

Pero no existe tal escritura para Manhattan. El historiador Paul Otto escribe que, independientemente de si en la transacción se intercambiaron dinero, bienes o ambas cosas, los lenape consideraron el intercambio como un "asunto importante".

Sin embargo, ese "asunto importante" no fue necesariamente una venta: Otto señala que los lenape y otros nativos americanos probablemente desconocían las formas europeas de propiedad y no reconocían en absoluto derechos individuales sobre la tierra; más bien, los habitantes indígenas de la zona probablemente pensaban que estaban acordando compartir la tierra con los holandeses o alquilársela. La historiadora Jean Soderlund escribe que, aunque los lenape tenían fama de nación pacífica, "no eran ni pusilánimes ni débiles", y que sus acciones siempre reflejaron tanto su compromiso con su propia soberanía como su deseo de proteger sus derechos comerciales.