Así es el primer híbrido de perro y zorro, una rareza genética única

Los cuidadores empezaron a preguntarse si no sería un híbrido, una mezcla de perro doméstico y algún cánido salvaje de la zona, así que se pusieron en contacto con el genetista Thales Renato Ochotorena de Freitas y Rafael Kretschmer, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quienes el mes pasado publicaron un estudio que confirmaba que el animal era el primer perro-zorro documentado en el mundo. El hallazgo entusiasmó e intrigó a los expertos en genética animal.