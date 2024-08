Un canto de amor mortal: ¿son capaces las arañas de manipular los destellos de las luciérnagas?

La idea de que las arañas sean capaces de posponer un banquete para utilizar a su presa como cebo es en sí misma intrigante, dice Dinesh Rao, investigador de la Universidad Veracruzana (México) que ha revisado el artículo pero no ha participado en el estudio. “Las arañas siempre tienen hambre, ¿verdad? Así que decir: 'Vale, ahora no me voy a comer esta luciérnaga y voy a esperar a la siguiente', es [...] muy interesante”.