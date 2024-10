Los científicos descubren criaturas que viven debajo del suelo marino profundo

Protección de la vida en aguas profundas

"No sabemos cómo de extensas son esas pequeñas cuevas conectadas, no tenemos una idea de cuánta biodiversidad o biomasa que vive dentro del subsuelo. ¡Literalmente, hay una dimensión completamente diferente ahí!", dice Lauer.



Dado que es probable que los ecosistemas del fondo marino estén interconectados, dice Lauer, es necesario proteger grandes extensiones del fondo marino.



"Necesitamos al menos entender lo que hay antes de que potencialmente destruyamos estos hábitats", dice Heather Olins, bióloga del Boston College (Estados Unidos), que no participó en el nuevo estudio.



Gollner dice que no está claro lo profundo que es este hábitat subterráneo ni su extensión horizontal, lo cual es crucial para proteger todo el sistema de respiradero hidrotermal más allá de la fumarola visible.



El estudio de los respiraderos hidrotermales y la preservación de esta fumarolas para estudios futuros también puede ayudar a los científicos a comprender las condiciones de la vida fuera de la Tierra.



"Si hay vida más allá de la Tierra en nuestro sistema solar, no va a ser alimentada por energía solar", dice Olins, ya que en ningún otro lugar de nuestro sistema solar hay condiciones de superficie propicias para la vida tal como la conocemos.