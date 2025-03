Darwin no pudo encontrar estos legendarios caballos: siglos después, han reaparecido

Cómo llegaron estos caballos salvajes a la Patagonia

Cuando los españoles regresaron 40 años después, no sólo encontraron una población en auge (estimada por Wilkinson en 36 000 corceles debido a condiciones favorables como abundante comida y llanuras abiertas), sino también un rasgo inesperado: algunos caballos habían desarrollado pelaje rizado, una característica no vista en España.

En 1739, los exploradores españoles Cabrera y Solanet documentaron la presencia de caballos de pelaje rizado entre las manadas salvajes de Argentina y Brasil. Décadas más tarde, el naturalista español Félix de Azara también describió estos caballos en su libro Cuadrúpedos del Paraguay, publicado en París en 1801. Incluso Charles Darwin tomó nota de los caballos en su obra de 1868 The Variation of Animals and Plants Under Domestication, citándolos como ejemplo de selección natural. Darwin especuló que una mutación aleatoria permitió a estos caballos adaptarse a su nuevo entorno sudamericano. Sin embargo, cuando viajó a Sudamérica, Darwin nunca observó caballos de pelaje rizado en libertad, lo que le llevó a preguntarse si habían desaparecido.