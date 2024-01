Por qué ser organizado puede ser muy beneficioso para tu salud mental

Un estudio del Journal of Environmental Psychology también demuestra que "el desorden puede disminuir la sensación de bienestar, felicidad y la seguridad que una persona obtiene de estar en sus espacios personales", afirma Catherine Roster, coautora del estudio y profesora de la Anderson School of Management de la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos).

En cuanto al proceso de organización, Julie Morgenstern, organizadora profesional y autora de Organizing from the Inside Out [Organizando de dentro hacia afuera], aconseja clasificar los objetos en categorías como conservar, tirar y reubicar. Sugiere tener un lugar para cada objeto que quieras conservar, purgar los que no vayas a usar y guardar en otro sitio los objetos sentimentales o de temporada o la decoración a la que no necesites acceder a menudo. "Si tienes objetos de los que no quieres separarte, como archivos fiscales, papeles de la universidad, recuerdos o muebles, considera la posibilidad de guardarlos en otro lugar", dice. "Así sacarás los objetos de casa sin el trauma de purgarlos permanentemente".