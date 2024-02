Cola de pavo, chaga, melena de león... ¿Ayudan realmente estos suplementos de hongos?

Según Heather Hallen-Adams, profesora adjunta de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Nebraska-Lincoln (EE. UU.), en comparación con los ensayos clínicos en humanos, los estudios de laboratorio están muy controlados y los resultados no se trasladan necesariamente a la práctica.

La melena de león (Hericium erinaceus), por ejemplo, produce algunos compuestos biológicamente activos que parecen afectar al crecimiento de las células nerviosas . Los primeros estudios también han sugerido la posibilidad de efectos positivos sobre la función cognitiva . "Pero esta observación en sí misma no significa que si comemos melena de león vayamos a ser capaces de prevenir la enfermedad de Alzheimer", afirma Nicholas Money, micólogo y profesor de biología de la Universidad Miami (EE. UU.).

Por muy convincentes que sean las investigaciones existentes, existen algunas limitaciones obvias. "La gran mayoría de los estudios no son estudios clínicos doble ciego controlados con placebo", el estándar en los procesos de aprobación de medicamentos, dice Hibbett. "Es una literatura realmente arriesgada... hasta que no se llega a los estudios clínicos con personas reales, no se está en condiciones de decir que un producto tiene beneficios reales para la salud".