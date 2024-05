¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Existe el entrenamiento perfecto?

Una encuesta de ClassPass de 2019 encontró que la participación en clases de fitnes no tradicionales, como entrenamientos en cama elástica, bungee fitness y dance cardio, aumentó en un 82 por ciento en comparación con el año anterior.

Los tradicionalistas a veces consideran que los entrenamientos no convencionales son modas sin respaldo científico, mientras que sus defensores sostienen que estos nuevos métodos pueden aumentar la motivación y hacer que el ejercicio sea más accesible y agradable.

Sin embargo, con un exceso de información y un tiempo limitado, elegir la mejor forma de hacer ejercicio puede resultar desalentador. Las investigaciones sugieren por sí solas que hay que renunciar a los bungees voladores. Pero, ¿qué ocurre con quienes no se atreven a sentarse en un banco de pesas o se sienten intimidados por el CrossFit? ¿Existe el entrenamiento perfecto? Esto es lo que dicen los expertos.

Pero Mike Roussell, autor de Strength: The Field Manual [Fuerza: El manual de campo] y experto en nutrición, afirma que se trata más de cumplir ciertos requisitos de forma física que de un entrenamiento concreto.

No es la primera vez que un entrenamiento de moda se enfrenta a críticas. A principios del siglo XX, la calistenia y la gimnasia se consideraban a veces demasiado básicas y rígidas, inadecuadas para todas las poblaciones. Los años 50 y 60 pusieron de moda los ejercicios en casa, pero programas como el de Jack LaLanne fueron criticados por su enfoque simplista y su falta de orientación personalizada, que podía provocar lesiones.

"Muchos de los residentes dijeron que no tienen opciones de fitness asequibles a nuestro alrededor que engañen a la mente", dice; "quieren hacer algo que les haga pensar 'En realidad no estoy haciendo ejercicio. Sólo me divierto".