Consejos básicos para poder dormir durante un vuelo de una vez por todas

Rick Steves, el indomable escritor y guía de viajes, describió su rutina de viaje en un correo electrónico: "Cuándo vuelo, me pongo ropa abrigada y ligera y me acurruco con mi jersey y mi bufanda. A continuación, me pongo los auriculares con cancelación de ruido, que silencian tanto el ruido de los motores como el parloteo de la gente que me rodea".