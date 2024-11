La oscuridad ha vuelto; pero esto en realidad es bueno para ti

El profesor de la Universidad de California en Berkeley, Dacher Keltner, capturó este sentimiento en su libro de 2023 Awe: The New Science of Everyday Wonder and How It Can Transform Your Life [Asombro: la nueva ciencia de la maravilla diaria y cómo puede cambiarte la vida]. Argumentó que "el asombro tiene que ver con nuestra relación con los vastos misterios de la vida". Es una emoción que tiene implicaciones biológicas reales: puede ayudar a reducir la respuesta inflamatoria de las citoquinas del cuerpo, su respuesta a los patógenos agresivos, así como calmar nuestro sistema nervioso y desencadenar la liberación de oxitocina, una hormona que promueve sentimientos positivos y a veces se llama la "droga del amor".