Cómo hacer "baños de bosque" para mejorar la salud mental de tu hijo

“Hay algo en la naturaleza que mejora el desarrollo cognitivo y la salud física y mental”, afirma Richard Louv, cofundador de Children and Nature Network y autor de varios libros, entre ellos Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder [El último niño en el bosque: Salvar a nuestros hijos del trastorno por déficit de naturaleza]. “Concretamente, las investigaciones sugieren con rotundidad que el tiempo en la naturaleza puede ayudar a los niños a adquirir confianza en sí mismos, enseñarles a calmarse, mejorar la concentración, disminuir los síntomas del déficit de atención, mejorar la creatividad y reducir el estrés”.