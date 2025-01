El tiempo frente a la pantalla puede tener sorprendentes beneficios para los niños

Según un artículo publicado en 2022 en Frontiers in Psychology , consumir pantallas puede tener efectos perjudiciales o beneficiosos en el desarrollo, ya que depende del contenido y del contexto, lo que pone de manifiesto que no todo el tiempo que alguien pasa frente a una pantalla es igual ni afecta del mismo modo.

“Al centrarse en la duración, se induce a las familias a creer que la gestión del uso de la pantalla es un simple juego de números”, dice Katie Davis, autora de Technology's Child: Digital Media's Role in the Ages and Stages of Growing Up [Hijo de la tecnología: El papel de los medios digitales en las edades y etapas del crecimiento] y codirectora del Digital Youth Lab de la Universidad de Washington (Estados Unidos). En su lugar, anima a los padres a “tener en cuenta qué hacen los niños en sus pantallas, con quién interactúan y cómo les hace sentir la experiencia”.