Fue un Padre Fundador de los EE. UU., pero su hijo se alió con los británicos

Gobernó Nueva Jersey en una época difícil. Una serie de impuestos y políticas provocaron la ira de muchos colonos, cuyos llamamientos a la independencia del Imperio británico empezaron a ir in crescendo. ¿Por qué el Parlamento, una institución en la que no tenían representación directa, debía tener autoridad sobre ellos?

Benjamin no estaba dispuesto. "[N]ada me ha dolido tanto, y me ha afectado con sensaciones tan agudas, como encontrarme abandonado en mi vejez por mi único hijo; y no solo abandonado, sino encontrarlo tomando las armas contra mi en una causa en la que mi buena fama, fortuna y vida estaban en juego", escribió a William el 16 de agosto de 1784.