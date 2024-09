Desembrollando la historia las pulseras de la amistad

Es difícil no haberse topado con pulseras de la amistad en las últimas décadas, ya sea tejiendo cintas de hilo en un campamento de verano o comprando colgantes de “mejor amigo” de dos piezas que encajan como un puzzle. Quizá las hayas visto intercambiarse en un concierto de Taylor Swift, donde las pulseras de la amistad simbolizan una comunidad y un recuerdo de una experiencia compartida. Puede que incluso hayas visto pulseras de la amistad en los titulares de los últimos días, cuando algunos políticos estadounidenses se intercambiaron las suyas.

Niños de todo el mundo llevan, por lo menos, desde la década de los 80 luciendo e intercambiando estos coloridos accesorios de tela. Estas pulseras no tienen una única historia de origen, y no son el único símbolo de un vínculo de amistad entre dos personas. He aquí las historias de los símbolos y tradiciones que han honrado la amistad a lo largo de la historia y en todo el mundo.