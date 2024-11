Estos son los sorprendentes tesoros que han encontrado los arqueólogos tras el incendio de Notre Dame

En la misa católica , esa misma historia se recrea durante el sacramento de la Eucaristía, cuando se cree que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero durante la Edad Media, los fieles de Notre Dame no podían ver al sacerdote detrás de la pantalla realizando el sacramento. Tampoco podían oír las palabras que murmuraba en el lejano altar mayor, que se encontraba entonces en el otro extremo del coro.

El silencio no habría sido frustrante en ese entonces para los congregantes. "El momento en el que uno no ve nada y no oye nada es el momento más importante", dice Lours. "Es el momento más misterioso, cuando la gente escucha más... saben que algo absolutamente increíble está pasando. Está ocurriendo un milagro", añade.