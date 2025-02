Por qué fracasan los golpes de Estado

The New York Times analiza que un golpe exitoso cuenta con tres elementos: “confianza, consenso popular y una sensación de inevitabilidad”. El líder debe hacer creer a las élites que resistirse es inútil.

En la historia de los golpes fallidos, el 23-F y el intento contra el último líder de la Unión Soviética, Mikhaïl Gorbachov, representan dos historias distintas de resistencia ciudadana. El día 18 de agosto de 1991, un grupo formado por miembros conservadores del Partido Comunista intentó tomar el poder para suspender las reformas de Gorbachov y restaurar el orden comunista ante la situación de que se disolviera la URSS. Los acontecimientos dominaron la primera página de The New York Times . Los golpistas pusieron a Gorbachov bajo arresto domiciliario en Crimea, declararon el estado de emergencia, enviaron tanques a Moscú, intentaron controlar los medios de comunicación y afirmaron que el líder soviético estaba enfermo e incapacitado para gobernar. En Moscú miles de ciudadanos salieron a las calles para frenar el golpe. Se concentraron frente al Parlamento ruso, construyeron barricadas y formaron cordones humanos para impedir el avance de los tanques.

El historiador Serhii Plokhy describe la escena en su obra The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union [El último imperio: los días finales de la Unión Soviética]: "Al caer la noche sobre la ciudad, unas 15 000 personas rodeaban el edificio. [...] Crearon cordones humanos con los brazos entrelazados."