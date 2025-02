Golpes de Estado en España: dos siglos de levantamientos, dictaduras y fracasos

Durante dos siglos, España no conoció más calma que la pausa entre los golpes. Desde los cuarteles del XIX hasta las radios del XX, las sublevaciones militares han marcado su historia. No todos los levantamientos triunfan; de hecho, es raro que lo hagan: solo seis de los más importantes, entre decenas, lograron su objetivo. Sin embargo, cada intento, exitoso o fallido, trazaba el camino para el siguiente.

Pavía, capitán general de Castilla la Nueva y cercano al presidente Emilio Castelar, no dejó que la República siguiera el curso que la votación había marcado aquel día. Envió a un comandante a exigir el desalojo del hemiciclo y, cuando recibió una respuesta menos que cortés, ordenó la entrada de las tropas. Pavía no tenía ambiciones más allá de mantener su posición y le entregó el poder al general Serrano quien gobernó como Jefe del Poder Ejecutivo de España desde el 3 de enero de 1874 hasta el 31 de diciembre de 1874, en la que era su cuarta experiencia como líder del país. Su gobierno fue una dictadura republicana de facto, aunque sin abolir formalmente la Primera República.

El doctor en Estudios Culturales e investigador en historia política de América Latina, Felipe Victoriano, explica a National Geographic que, en España, Tejero intentó controlar la maquinaria estatal: los edificios parlamentarios, las torres de transmisión y las instalaciones militares. Victoriano sostiene que un golpe solo triunfa si funda o consolida una dictadura. De lo contrario, queda reducido a un espectáculo vacío. Lo deja claro: “Sin un régimen instaurado, el golpe no es más que un acto fallido, una representación sin sustancia”. Pavía lo logró. Franco también. Sanjurjo y Tejero, no.

En el siglo XXI, el concepto de golpe ha cambiado, comenta Victoriano. El Estado ya no es una fortaleza a la que se puede asaltar con bayonetas. No hay un "Palacio de Invierno que tomar”, expresa el historiador. Las democracias modernas caen de otra forma: con corrupción, con propaganda, con el desgaste interno.

España ha conocido diferentes cambios abruptos de poder: golpes militares, imposiciones desde el poder ejecutivo o transformaciones radicales surgidas de las urnas. La historia no se detiene. En la actualidad, más allá de nuestras fronteras, los golpes han evolucionado: en Occidente, el intervencionismo militar ha dado paso a formas más sofisticadas de desestabilización política. Como explica Victoriano, los golpes de Estado, en su sentido clásico, implicaban la toma total del aparato del Estado y la instauración de una dictadura. El politólogo Rafael Martínez añade que “el golpe tradicional es casi inexistente o está en severo retroceso, pero eso no implica que las tramas contra el Poder Ejecutivo hayan desaparecido; más bien, han adoptado nuevas modalidades que no requieren de la intervención militar directa”. Hoy, más que tomar parlamentos, se desgastan gobiernos; antes que sacar tanques, se manipulan narrativas y se reconfigura la percepción de la realidad. Si en los siglos XIX y XX España vivió periodos democráticos interrumpidos por golpes militares, y hoy los ejércitos ya no irrumpen en el poder, queda una pregunta abierta: ¿qué significa hoy un golpe de Estado?