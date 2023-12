Olvídate de la huella de carbono: tu sombra climática es lo que realmente importa

Una herramienta popular para ayudar a las personas a evaluar su contribución al cambio climático son las calculadora de la huella de carbono, ofrecidas por Gobiernos o instituciones privadas . Hay cientos de calculadoras de este tipo en Internet, que permiten introducir datos como el tipo de transporte que se utiliza para ir al trabajo, la frecuencia con la que se come carne roja o si se lava la ropa con agua fría.

En un artículo que escribió en 2021 , Pattee detalló su concepto para medir el impacto de un individuo: "[Tu sombra climática es] una forma oscura que se extiende detrás de ti. Dondequiera que vayas, ella también va, contabilizando no sólo tu uso del aire acondicionado y el kilometraje de la gasolina de tu coche, sino también cómo votas, cuántos hijos decides tener, dónde trabajas, cómo inviertes tu dinero, cuánto hablas sobre el cambio climático y si tus palabras amplifican la urgencia, la apatía o la negación".

En otras palabras, en lugar de incentivar acciones puramente individuales, tu sombra climática crece cuando esas acciones inspiran a otros, a sabiendas o no.

"La huella de carbono es una medida cuantitativa de la justicia", explica Katharine Hayhoe, científica jefe de The Nature Conservancy y profesora de la Universidad Tecnológica de Texas (EE. UU.). "Y la gente la utiliza para sentirse bien consigo misma, que es lo que todos queremos hacer cuando nos sentimos temerosos, asustados, preocupados e inquietos. Pero luego lo convierten en una medida para juzgar a otras personas".

Un aspecto especialmente problemático de cómo se calcula la huella es que muchas personas pueden tener huellas de carbono más grandes porque no tienen muchas opciones: pueden conducir mucho porque viven en una zona con un transporte público mínimo , o pueden subsistir con comidas que suponen un peaje relativamente grande para el medio ambiente porque viven en un desierto alimentario .

"Lo que me quedó claro es que gran parte de nuestra huella de carbono se debe a fuerzas que escapan a nuestro control", explica. "No controlamos cómo están diseñadas nuestras ciudades, ni el transporte público. Ni siquiera controlamos en qué país nacemos".

Pattee sostiene que, al ir mucho más allá de acciones individuales como cuánto reciclamos o si utilizamos cápsulas de café no biodegradables, una sombra climática refleja con mayor precisión nuestro impacto más amplio. Greta Thunberg , señala, habría tenido un impacto positivo si hubiera decidido hacerse vegana, pero habría sido mucho menor de lo que ha sido si se hubiera detenido ahí.

"La gente siempre discute y se pelea sobre si lo que necesitamos para solucionar el cambio climático son cambios individuales o cambios en todo el sistema", afirma. "Siempre que alguien me pregunta eso, mi respuesta es 'sí'. Necesitamos acciones individuales, pero las acciones individuales no son suficientes".

Si la noción de una sombra climática parece nebulosa, no es del todo por casualidad. El objetivo no es crear un cuadro de mando de la sombra climática. Más bien, Pattee lo describe como "compartir mi propio ajuste de cuentas espiritual y moral".

Algunos ecologistas sostienen que, aunque imperfecta, la huella de carbono puede al menos proporcionar un marco para modificar el propio comportamiento de forma positiva. Es mejor, argumentan, considerar que la huella de carbono y la sombra climática son complementarias y no incompatibles.

"Conozco a gente que se enfurece contra las empresas. Vale, genial. Conoceré a gente que está cambiando sus bombillas: también guay", dice. "No me preocupa que se peleen, porque no veo a ninguno de estos grupos por separado. Los veo como personas que se encuentran en distintas fases de un proceso más amplio. Pero, ¿no es hermoso que tu impacto pueda ser mayor de lo que imaginas?".