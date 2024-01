La gente está empezando a coleccionar botellas de metal y, efectivamente, no es una buena idea

Aja Barber, defensora y autora de Consumed: The Need for Collective Change [Consumido: La necesidad del cambio colectivo], afirma que las tendencias sociales que confieren estatus a los objetos, como las botellas de agua, pueden aprovecharse de las inseguridades de los niños. Las botellas de agua reutilizables, en particular, apelan a las ansiedades sociales de las chicas jóvenes que buscan encajar con sus iguales.