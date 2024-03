El gas de esta mina explosiva es inodoro, incoloro y podría transformar el mundo

El trabajo geológico de campo se realiza ocasionalmente en lugares peligrosos, desde en laderas de volcanes en erupción hasta en las profundidades de gélidas simas antárticas. Aun así, no suelen tener lugar en el interior de minas en explosión.

"Queda mucho trabajo por hacer", afirma Geoffrey Ellis , geoquímico especializado en petróleo del Servicio Geológico de Estados Unidos que no participó en los trabajos. Pero descubrimientos como el de Bulqizë invitan al optimismo de que puede haber suficiente hidrógeno atrapado bajo tierra para alimentar al planeta. "Esto podría funcionar", añade.

El hidrógeno es el elemento más común del cosmos, pero es difícil de encontrar en la Tierra. Cuando no está ligado a otros compuestos, es un gas incoloro al que le gusta escaparse hacia el cielo. Es una lástima, porque si pudiéramos capturarlo, ayudaría en la transición de un mundo que se calienta a alejarse de los combustibles fósiles.

"Se puede utilizar como almacén de energía baja en carbono", afirma Katriona Edlmann , experta en geoenergía de la Universidad de Edimburgo (Escocia) que no participó en el trabajo. "Se puede quemar y sólo produce agua. O se puede utilizar en pilas de combustible y producir electricidad. Y se puede utilizar de la misma forma que el gas natural".

La industria petrolera tampoco buscaba hidrógeno. A veces tropezaban con él mientras buscaban yacimientos de petróleo o gas metano, pero "simplemente no informaban de ello, o lo enterraban en algún informe de la empresa", dice Ellis: "No les interesaba. No era lo que buscaban".