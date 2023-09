Esta nueva especie de tarántula es de color azul eléctrico

El nombre de la tarántula, C. natanicharum, hace referencia a Natakorn Changrew y Nichada Changrew, dos ejecutivos de la promotora inmobiliaria tailandesa Nichada Properties Co, Ltd., que ganó una subasta para dar nombre a la araña. La recaudación se destinará a apoyar la sanidad y la educación de los lahu, un grupo indígena del sur de Tailandia.