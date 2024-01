¿Por qué siguen muriendo tantos tiburones si la venta de aleta se ha prohibido?

Las redes de enmalle matan

En lugares donde la gente depende de la pesca para su sustento o subsistencia, las prohibiciones pueden no ser apropiadas, pero mantener la pesca en niveles sostenibles es crucial para mantener las poblaciones salvajes.

"Esto incluye, por supuesto, límites de captura de tiburones basados en la ciencia", afirma Schiller; "pero muchos entrevistados también nos hablaron de los peligros de las artes de pesca no selectivas, como las redes de enmalle". Estas paredes de red que cuelgan verticalmente en la columna de agua están diseñadas para capturar peces por las branquias, y tienden a enredar a todo animal que sea demasiado grande para caber por la malla. "Nuestros propios análisis muestran que se utilizan habitualmente en los lugares que identificamos como focos de mortalidad. Por tanto, eliminarlas gradualmente y fomentar prácticas más selectivas en lugares como Indonesia, Brasil, Mauritania o México podría tener un gran impacto", afirma Schiller.

"Sabemos que las poblaciones de tiburones están sometidas a una enorme presión pesquera en gran parte de los océanos del mundo", afirma el biólogo marino Colin Simpfendorfer, de la Universidad James Cook de Australia, que no participó en el estudio; "y los datos presentados en este nuevo trabajo añaden más pruebas."

Aunque las regulaciones sobre el cercenamiento de las aletas no han provocado una disminución de las muertes de tiburones, Simpfendorfer señala que no se diseñaron para reducir las capturas, sino para evitar el sufrimiento y el despilfarro que supone matar a los tiburones sólo por sus aletas.

Si no se redoblan los esfuerzos para proteger a los tiburones, al menos una de cada tres especies se enfrentará a la amenaza de la extinción, y muchas más están sufriendo descensos de población.

"Tengo muchos colegas oceanógrafos y me cuentan que en los años 70 y 80 siempre había tiburones que seguían al barco por los restos de cocina que tiraban por la borda, normalmente puntas blancas oceánicas, una especie que antes era muy abundante y que ahora está en peligro de extinción y apenas se ve. No he visto uno en mi vida", dice Worm; "es entonces cuando tienes esa sensación de que algo va realmente mal en la forma en que las estamos tratando. Deberíamos arreglarlo, y podemos".