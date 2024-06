Nace en Yellowstone una cría de bisonte blanco extremadamente rara y sagrada

No es frecuente que el nacimiento de un animal salvaje cause conmoción entre tantos grupos de personas, pero una cría de bisonte americano blanco fotografiada en Wyoming lo ha conseguido.

Los búfalos solían campar a sus anchas desde Alaska hasta México y su número oscilaba entre 30 y 60 millones. Aunque esa población se redujo a sólo 325 animales en 1884, científicos y conservacionistas han rescatado desde entonces al bisonte del borde de la extinción. Pero la mayoría de los 30 000 búfalos que existen hoy no son tan libres ni tan salvajes como podría pensarse.

"Con el ímpetu que vemos en la restauración y conservación del bisonte, creo que esto ayudará a concienciar sobre la importancia no sólo del carácter sagrado de la cría de búfalo blanco, sino también de su existencia como vida salvaje", dice Baldes, que también es National Geographic Explorer .

Al menos anecdóticamente hablando, no ha habido muchos en las últimas décadas, dice Robert Pickering, autor de Seeing the White Buffalo [Avistando al búfalo blanco]. La mayoría de los bisontes blancos de los que se tiene noticia proceden de cruces entre bisontes y ganado Charolais blanco.