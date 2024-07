¿Por qué se han encontrado tiburones con cocaína?

Aún no se sabe cómo la cocaína (un estimulante procedente de las hojas de coca) podría afectar al cazón picudo brasileño, una especie que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera vulnerable a la extinción, debido sobre todo a la sobrepesca.

La bióloga Rachel Ann Hauser-Davis y el ecotoxicólogo Enrico Saggioro, ambos del Instituto Oswaldo Cruz , una organización federal de investigación en salud pública de Río de Janeiro, señalaron que en su nuevo estudio no analizaron la salud de los tiburones.

“Hay varias cuestiones relativas a su salud, como posibles problemas reproductivos, así como problemas en las interacciones entre presas y depredadores”, dicen los dos científicos, cuyo estudio está en prensa en la revista Science of The Total Environment .

El estudio también ha revelado que los 13 tiburones tenían unos niveles de cocaína tres veces superiores a los de benzoilecgonina, lo que significa que la droga no había sido metabolizada en su mayor parte en el cuerpo de humanos u otros organismos, sino que parte de ella podría haber sido vertida directamente al agua.

“Aunque no me sorprende en absoluto ver metabolitos de cocaína en el agua, ya que es lo que cabría esperar de la orina humana, sí me sorprende ver cocaína en el agua”, afirma Tracy Fanara, oceanógrafa de la Universidad de Florida (EE. UU.).