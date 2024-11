La ciencia que explica cómo los perros perdidos encuentran el camino de vuelta a casa

Al igual que los humanos, "los perros parecen ser capaces de construir mapas mentales de su entorno", dijo Zazie Todd, autora de Bark! The Science of Helping Your Anxious, Fearful, or Reactive Dog [Bark! La ciencia de ayudar a tu perro ansioso, temeroso o reactivo]. "Es probable que su mapa mental de un entorno sea un poco diferente al nuestro, ya que probablemente esté dominado por los olores", aclara.