¿Deberían prohibirse totalmente las trampas de pegamento para animales?

Aunque la gente compra las trampas de pegamento como alternativa barata y no tóxica a los rodenticidas o las trampas rápidas, causan muertes lentas y dolorosas. "No quiero volver a ver una trampa de pegamento nunca más", afirma Siegel, y "tampoco nadie que trabaje en nuestro hospital. Hemos visto, una y otra vez a animales salvajes pasarles cosas realmente horribles".

Las organizaciones de defensa de los derechos de los animales, en particular People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), llevan años animando a las ciudades y empresas estadounidenses a que dejen de utilizar y vender trampas de pegamento. Gracias a ello, West Hollywood y Ojai (California) prohibieron las trampas de pegamento en 2023 y 2024, respectivamente.