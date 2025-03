Carolina, la rata gigante, se jubila como una heroína tras salvar muchas vidas

Humildes comienzos

HeroRATS, como también se conoce el programa de APOPO, empezó como un proyecto de detección de minas terrestres en los años noventa. El olfato de las ratas es tan agudo que puede detectar el olor de TNT a 20 centímetros bajo tierra (las minas terrestres no suelen estar a más de 15 centímetros de profundidad, si no están en la superficie), y las ratas son tan ligeras que no activan ningún explosivo. Todas las ratas de APOPO se crían y adiestran para la detección de minas o tuberculosis en su sede de Morogoro (Tanzania), pero las minas no suelen ser un problema en Tanzania, afirma Fast.