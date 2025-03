Ahora sabemos que la vaginosis bacteriana es una ITS y que la pareja puede ayudar en la curación

Durante décadas, la vaginosis bacteriana (VB) ha sido tratada como una infección frustrante pero rutinaria que afecta a casi un tercio de las mujeres en todo el mundo y a menudo reaparece una y otra vez en más de la mitad de las pacientes . Pero, ¿y si la razón de estas incesantes recaídas no fuera sólo una peculiaridad del microbioma vaginal?

Un estudio pionero sugiere que la VB no es sólo un desequilibrio, sino que se transmite sexualmente (es decir, que se trata de una Infección de Transmisión Sexual o ITS). Y la clave para detenerla podría no estar en tratar sólo a las mujeres, sino también a sus parejas masculinas.