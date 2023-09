Así es como múltiples infecciones de COVID pueden provocar problemas de salud crónicos

Aunque los síntomas de Qureshi fueron leves, los de sus familiares fueron peores: algunos necesitaron hospitalización y oxígeno suplementario para respirar. Como madre de dos hijos y principal cuidadora de la familia, no tuvo mucho tiempo para pensar en sus propios síntomas ni para tratarlos. "Casi me olvidé de mí misma", dice Qureshi. Pero la COVID-19 no se había olvidado de ella.