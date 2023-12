Cómo deberíamos utilizar realmente el aceite de ricino

"Por desgracia, la mayoría son afirmaciones, anécdotas o testimonios personales, pero no se basan en ningún tipo de ciencia o investigación sólida", dice, explicando que el aceite de ricino no se absorbe a través de la piel y en el cuerpo, por lo que ponerlo en la piel es poco probable que afecte a los órganos internos.

Esto también significa que el aceite de ricino no puede tratar tumores cercanos a la superficie de la piel, como los tumores de mama, como algunos han afirmado. "No hay absolutamente ninguna prueba de ello", afirma Jun Mao, jefe del Servicio de Medicina Integral del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering (Estados Unidos).

"Cuando hablamos de perder peso de forma segura, cualquier método de pérdida de peso que no esté probado tiene el riesgo de ser no sólo inseguro e ineficaz, sino también una pérdida de dinero y tiempo de alguien", dice Wohlford.

"Sólo se tienen dos ojos y hay que cuidarlos", dice Saba Al-Hashimi, profesor clínico asociado de oftalmología en el Instituto Oftalmológico Stein de la UCLA (EE. UU.). "No hay grandes pruebas que sugieran que [el aceite de ricino] pueda ayudar con cosas como el glaucoma o a mejorar la visión". Esto se debe a que estas afecciones suelen producirse en el interior del ojo, y el aceite de ricino no puede filtrarse en el globo ocular, sólo se asienta en la superficie.

Según un pequeño número de estudios, el aceite de ricino puede resultar prometedor como tratamiento del ojo seco, y ya es un ingrediente de algunos productos. Los científicos también están interesados en investigar el aceite de ricino porque algunos pacientes prefieren colirios no sintéticos. Pero Al-Hashimi subraya que esto no significa que debas empezar a ponerte aceite de ricino en los ojos. "Dudo en avalar el uso de un preparado de aceite de ricino que no se fabrica para uso oftálmico y no está regulado por la FDA", afirma.