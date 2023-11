Qué alimentos debes consumir realmente para reducir la inflamación

Wargo, que trabaja en el MD Anderson Cancer Center de Houston (Estados Unidos), copió la tabla de un libro de cocina publicado por America's Test Kitchen titulado Cook for Your Gut Health: Quiet Your Gut, Boost Fiber, and Reduce Inflammation [Cocina para tu salud intestinal: Tranquiliza tu intestino, aumenta la fibra y reduce la inflamación]. Suele regalársela a la gente por Navidad. "No le presté mucha atención hasta que empezamos a estudiarlo", dice Wargo. "Y me dije: 'Dios mío, esto es realmente profundo".