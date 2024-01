¿Podrían 'Avatar' o 'Star Wars' suceder en la vida real?

Pandemias mundiales

Smith también elogió la primera temporada de la serie de televisión The Last Of Us, que se emitió en HBO a principios de este año, por vincular el cambio climático con los brotes de enfermedades infecciosas emergentes de una forma "bastante rigurosa desde el punto de vista científico". La serie describe un futuro postapocalíptico en el que una infección fúngica mundial ha transformado a gran parte de la población humana en zombis, desencadenando el colapso de la sociedad. Los zombis son "el punto final de la biología", dice Smith. Pero en el comienzo de la serie aparece un científico hablando de cómo, a medida que la Tierra se calienta y los hongos se adaptan a temperaturas más altas, los brotes de enfermedades fúngicas podrían generalizarse, una idea que tiene mérito científico.