¿De verdad es posible que drogas como el éxtasis se legalicen para uso médico?

"Me dio una perspectiva totalmente distinta", dice Sayani; "me permitió encerrarme y ver mi experiencia [traumática] tal como era". Poder volver al momento del fallecimiento de su madre y asimilar sus emociones de una forma nueva permitió a Sayani procesar el dolor que su TEPT había mantenido a raya durante tanto tiempo. Ahora, nueve meses después, dice que se siente feliz, duerme bien y puede mantener la calma, ya no es propensa a la ansiedad si un coche pasa demasiado cerca mientras pasea a su perro, Bleecker. Está convencida de que otras personas con TEPT podrían beneficiarse del fármaco.

"Estamos en una crisis de salud mental y las herramientas de que disponemos no parecen suficientes", afirma Tom Insel, psiquiatra, neurocientífico y ex director del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos. Incluso los medicamentos actuales que sí ayudan a algunas personas deben tomarse de forma continuada, mientras que los psicodélicos sólo requieren una o unas pocas aplicaciones, afirma Insel, autor del libro Healing: Our Path from Mental Illness to Mental Health [Curación: Nuestro camino de la enfermedad mental a la salud mental].