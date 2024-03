Esto es lo que le pasa a tu cerebro si usas una app para ligar

Match Group, propietaria de varios populares servicios de citas en línea (entre ellos, Tinder) y demandada en el caso, rechaza de plano las críticas, afirmando que la demanda "es ridícula y no tiene ningún fundamento".

Elias Aboujaoude, profesor clínico de psiquiatría en Stanford (EE. UU.), afirma que las aplicaciones de citas dan a los usuarios un "subidón" que se produce al recibir un like o un match. Aunque los mecanismos exactos en juego no están claros, especula con la posibilidad de que esté implicada una vía de recompensa similar a la dopamina .

Parte del problema es que aún se desconoce mucho sobre el mundo de las citas en línea. No sólo los algoritmos de las empresas están protegidos por derechos de propiedad intelectual y son esencialmente una caja negra de búsqueda de pareja, sino que también hay escasez de estudios sobre sus efectos en los usuarios. "Es algo que sigue estando muy poco estudiado", afirma Aboujaoude.

Amie Gordon, profesora adjunta de Psicología en la Universidad de Michigan, está de acuerdo y afirma que predecir la compatibilidad es "un gran misterio conocido" entre los investigadores de las relaciones: "No sabemos por qué ciertas personas terminan juntas".

Match Group niega la acusación de que sus apps estén diseñadas para promover y sacar provecho del compromiso en lugar de la conexión. "Nos esforzamos activamente para que la gente tenga citas todos los días y salga de nuestras aplicaciones", dijo un portavoz de la compañía; "cualquiera que afirme otra cosa no entiende el propósito y la misión de toda nuestra industria". En su entrevista con Fortune, McLeod también mantuvo que el algoritmo de Hinge no está tratando de dirigir a los usuarios a pagar por una suscripción.

Cheng "Chris" Chen, profesor adjunto de diseño de comunicación en la Universidad de Elon, afirma que, aunque los algoritmos concretos se mantienen en secreto, la forma en que están diseñados "no es precisamente neutral. Por ejemplo, deslizar el dedo es más divertido que pulsar, lo que hace que todo el proceso parezca más un juego", afirma.

Las aplicaciones de citas también utilizan tácticas inteligentes para que los usuarios vuelvan, como las notificaciones push y las "recompensas aleatorias que ofrecen, que realmente excitan nuestros cerebros porque no podemos predecir cuándo conseguiremos una pareja".

"La realidad es que millones de personas establecen relaciones y desinstalan las aplicaciones cada año", afirma; "en última instancia, la app no tendría usuarios si no estuvieran conectando a personas reales entre sí".

Coduto se muestra reacia a atribuir un diagnóstico médico al uso compulsivo de aplicaciones de citas. No existe una definición ampliamente aceptada de adicción en el contexto de las redes sociales, y la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales no reconoce la adicción a Internet o a las redes sociales como un trastorno médico.

Este comportamiento es más pronunciado entre las personas que experimentan ansiedad social y soledad, según Coduto, cuya investigación ha demostrado que la interacción entre estos dos estados emocionales conduce al uso compulsivo de aplicaciones de citas. Aboujaoude también ha observado que la gente pasa horas en aplicaciones de citas como mecanismo de afrontamiento de la depresión o la ansiedad, lo que también conduce a una satisfacción del usuario significativamente menor . Aunque eso no cumpla los criterios de adicción, dice Aboujaoude, "el hecho es que tiene las marcas de un comportamiento patológico".

Según Rosenfeld, cada año se establecen en Estados Unidos unos 15 millones de nuevas relaciones románticas o sexuales. El hecho de que no todas las personas encuentren la pareja perfecta en el tiempo que desean no significa que las aplicaciones no funcionen.