¿Por qué tenemos ansiedad el día después de beber alcohol?

"Casi cualquier persona que beba algo de alcohol experimentará alteraciones en su cerebro cuando esté dejando el alcohol. Si se bebe poco, puede manifestarse como confusión, pero si se bebe mucho, puede producirse ansiedad", dice David Nutt, neuropsicofarmacólogo especializado en los efectos del alcohol en el cerebro del Imperial College de Londres (Reino Unidos) y autor de Drink? The New Science of Alcohol and Your Health [¿Beber? La nueva ciencia del alcohol y su salud].