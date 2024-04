Traer una vida envejece: esto es lo que un embarazo le hace a nuestra edad biológica

Se trata de un "estudio histórico" que reafirma lo que las mujeres ya saben: el embarazo tiene un enorme impacto en el organismo, afirma Yousin Suh, profesor de la Universidad de Columbia que investiga cómo afecta el embarazo al envejecimiento, que no participó en el estudio, publicado el 8 de abril en Proceedings of the National Academy of Sciences.