Pseudociesis : entendiendo la ciencia (y psicología) detrás de los embarazos fantasma

La cultura popular no ha ayudado: por ejemplo, el protagonista de la próxima serie de televisión American Horror Story: Delicate experimenta alucinaciones violentas y aterradoras durante un supuesto embarazo, un ejemplo de un tropo cinematográfico llamado "embarazo de terror."

Como siempre, la vida real no es tan dramática. Aunque pueden producirse cambios en hormonas como la prolactina, el estrógeno y la progesterona, no existe un patrón claro ni una elevación de los niveles hormonales asociada a la enfermedad, afirma Clark.

Los niveles de prolactina también aumentan con el estrés, y "una mujer que está convencida de que está embarazada cuando una prueba dice repetidamente que no lo está, lo que es seguro es que está sometida a un estrés grave", dice Seeman.

Al igual que hizo la Reina María durante casi un año en 1555, las pacientes modernas con pseudociesis no aceptarán la evidencia de que no están embarazadas, afirma Seeman.

"Pueden pensar que su marido no quiere que estén embarazadas, que está en connivencia con el médico o el hospital. Pueden pensar que su familia política está implicada. He visto a gente que cree que el médico la ha dejado embarazada, pero no lo admite", explica.