¿Es la comida ultraprocesada tan adictiva como el tabaco?

¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de estar arrasando una gran bolsa de patatas fritas o de haber devorado más donuts de la cuenta? Cada vez hay más pruebas de que este fenómeno no se debe a la falta de fuerza de voluntad, sino a una afección denominada adicción a los alimentos ultraprocesados.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran en fábricas industriales (no en la cocina de la abuela) y contienen ingredientes alterados y combinados de forma que aumentan su contenido en grasa, azúcar y/o sal. También incluyen otros muchos potenciadores de sabor y sensoriales para hacerlos tan apetecibles que la gente no pueda resistirse, dice Evan Forman, profesor de ciencias psicológicas y del cerebro en la Universidad Drexel de Estados Unidos, que ha estudiado la adicción a la comida.

"No creo que la gente se dé cuenta de que muchas veces no está decidiendo lo que come en el sentido en que pensamos del libre albedrío", afirma Forman; "estos alimentos activan de una forma muy poderosa el sistema de recompensa de nuestro cerebro".