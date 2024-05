¿Qué es la "cara Ozempic"? Esto es lo que el medicamento de moda le hace a tu cuerpo

Otro cambio inesperado se conoce como "trasero Ozempic". No se trata de términos médicos formales ni de diagnósticos. Estos fenómenos, que se han hecho virales en las redes sociales, se han relacionado con la pérdida rápida de peso durante el consumo de agonistas del péptido 1 similar al glucagón (como Ozempic y Wegovy). Los afectados pueden acabar con un rostro demacrado y más arrugado (debido a la pérdida de volumen y grasa facial) o un trasero flácido con piel suelta (debido a la pérdida de grasa en esa zona).

"Esto no es exclusivo del Ozempic ni mucho menos: es una consecuencia de perder mucho peso. Si lo haces así, puedes tener cara de cirugía bariátrica", dice Lawrence Cheskin, profesor y ex catedrático inmediato de nutrición y estudios alimentarios en la Universidad George Mason y profesor adjunto de medicina en la Escuela de Medicina Johns Hopkins (ambas en Estados Unidos); "no hay una pérdida de peso especial que se produzca en la cara. Simplemente se nota más en la cara porque siempre es visible".