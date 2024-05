¿Los microondas son malos para la salud? ¿Deberíamos preocuparnos?

Los hornos microondas utilizan una forma única de radiación no ionizante, conocida como "microondas", distinta de la radiación ionizante de los rayos X y otras fuentes de alta energía. Según Christopher Baird, físico de la Universidad West Texas A&M (Estados Unidos) especializado en electromagnetismo, las microondas de nuestras cocinas son una forma de radiación electromagnética similar a las ondas de radio.

"Es muy raro que un horno microondas funcione tan mal como para dañar a una persona cercana", dice Baird; "incluso en esos casos extremadamente raros, no se produce ningún daño más allá de quemaduras y lesiones nerviosas superficiales".

Los hornos microondas son un elemento básico en las cocinas estadounidenses, pero no siempre fue así. Las microondas fueron concebidas inicialmente por Percy Spencer en 1945 , tras observar las microondas generadoras de calor emitidas por un magnetrón durante un experimento de radar. Su primer intento de convertirlo en un utensilio de cocina era colosal: medía 1,80 metros y pesaba más de 80 kilos, muy lejos de los modelos modernos.

La adaptación de la tecnología bélica al uso doméstico tras la Segunda Guerra Mundial dio lugar a hornos microondas más pequeños y fáciles de usar en las cocinas estadounidenses. Posteriormente, en los años 70 se produjo un cambio notable en los hábitos alimentarios de los estadounidenses. Las empresas alimentarias se dirigieron cada vez más a familias y particulares ocupados o que preferían no cocinar, ampliando su oferta a cenas y aperitivos congelados y aptos para microondas, una tendencia que aumentó la dependencia de los estadounidenses de los alimentos preparados y cómodos. En España los primeros microondas no se empezaron a comercializar hasta los años 80 .

Aunque el microondas en sí no representa un riesgo para la salud, los alimentos ultraprocesados, como las cenas congeladas listas para consumir, presentan problemas de salud conocidos.

Las radiaciones ionizantes alteran los átomos y las moléculas y dañan las células de la materia orgánica, mientras que las no ionizantes se limitan a calentar mediante energía térmica. Como la radiación no ionizante emite menos energía que la luz visible y no altera los átomos y moléculas del interior de nuestro cuerpo, puede utilizarse con seguridad en el hogar, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).