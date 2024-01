Por qué es probable que lavar la carne no sea una buena idea

Cuando se trata de lavar la carne cruda, los expertos son claros : no lo hagas. En lugar de reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, lavar la carne aumenta la probabilidad de propagar patógenos no deseados, como la salmonela y el campylobacter , por la cocina.

De hecho, la investigación ha demostrado que los patógenos pueden transferirse a través de las salpicaduras de gotas de agua contaminada, como cuando se enjuaga la carne bajo un grifo abierto . "Las bacterias no pueden saltar, no pueden moverse", dice Jennifer Quinlan, profesora de ciencias de la nutrición en la Universidad de Drexel (Estados Unidos); "pero una vez que introduces agua, les estás dando una forma de moverse".

Un estudio de 2022 demostró que sumergir la carne en un cuenco con agua reducía las salpicaduras, pero no la propagación de gérmenes. Observando a los participantes durante la preparación de la comida, los investigadores también encontraron niveles más altos de E. coli en el fregadero que en las encimeras circundantes, independientemente de si la gente lavaba o no el pollo. Sin embargo, la concentración de E. coli era mayor donde se lavaba el pollo.

Aunque se cree que este procedimiento limpia e imparte sabor, sólo es cierto a medias. Feng advierte contra el uso de agua salada, vinagre o zumo de limón, ya que simplemente no son lo suficientemente fuertes como para matar eficazmente los patógenos transmitidos por los alimentos. "Si la acidez es lo bastante alta como para matar las bacterias, entonces no es muy probable que se pueda usar la mano desnuda para lavar", afirma.

Quinlan cree que es importante educar a la gente sobre las precauciones de seguridad y ha participado en varias campañas nacionales que advierten contra el lavado de la carne. Pero no quiere invadir las tradiciones de la gente. "No voy a decirles que no hagan su preparación cultural. Les voy a decir que no necesitan lavarla por motivos de seguridad".