Por qué los puntos gatillo causan tanto dolor y cómo aliviarlo

Puede que no conozcas la definición de punto gatillo, pero la mayoría de la gente ha experimentado el dolor o la punzada de dolor que se produce cuando se tocan o presionan estos puntos del cuerpo.

Una nueva hipótesis sugiere que los puntos gatillo pueden producirse debido a un "fallo de los mecanismos reguladores protectores... que impiden una actividad muscular excesiva o que evitan una acumulación potencialmente lesiva de [iones de calcio] dentro de las células musculares", según un artículo publicado el año pasado en la revista International Journal of Molecular Science .

"No sabemos exactamente cómo se forman los puntos gatillo, pero se cree que están relacionados con el estiramiento crónico o la sobrecarga del músculo", afirma Jennifer Hankenson, especialista en medicina física y rehabilitación de Yale Medicine. "Esta tensión crónica provoca cambios químicos en el músculo que probablemente causan una hipersensibilización en los receptores del dolor". El dolor de los puntos gatillo suele ser desproporcionado con respecto a la lesión subyacente, debido al proceso de sensibilización al dolor."

Dado que los puntos gatillo no son una afección médica en sí mismos, no existe ningún análisis de sangre, técnica de diagnóstico por imagen o herramienta que pueda utilizarse para identificarlos definitivamente. La técnica más utilizada es la palpación de un presunto punto gatillo. Si un clínico presiona un punto gatillo y la persona siente dolor o experimenta un signo de salto (como una mueca de dolor o un gemido) o un movimiento reflejo en respuesta al dolor, se considera una indicación afirmativa de la presencia de un punto gatillo.

Los dolores corporales pueden asociarse a distintos tipos de puntos gatillo. Un punto gatillo activo duele aunque no se toque, mientras que un punto gatillo latente (o pasivo) sólo duele cuando se le aplica presión directa, explica Kemly Philip, médico especialista en medicina física y rehabilitación de UTHealth Houston y el TIRR Memorial Hermann de Estados Unidos. "La presión directa de un punto gatillo activo puede incluso estimular una respuesta autonómica de sudoración, enrojecimiento o sensación de mareo". Ambos tipos pueden causar dolor referido, que es el dolor que se irradia desde el punto gatillo.

También es importante distinguir entre puntos gatillo y puntos sensibles, zonas de sensibilidad en un músculo o alrededor (pero no dentro) de las articulaciones. Los puntos sensibles suelen ser característicos de la fibromialgia, un trastorno crónico complejo que provoca dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. Entre las principales diferencias: los puntos gatillo suelen provocar una respuesta de contracción o un signo de salto cuando se aplica presión sobre ellos, mientras que los puntos sensibles no; los puntos gatillo pueden aparecer en cualquier músculo, mientras que los puntos sensibles aparecen en 18 localizaciones específicas que son simétricas (en ambos lados del cuerpo). Los puntos gatillo pueden causar dolor referido, mientras que los puntos sensibles no.