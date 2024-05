'Running': el deporte más antiguo sigue siendo uno de los mejores y más completos ejercicios que hay

Aunque correr no es para todo el mundo (las personas con ciertas dolencias pueden necesitar ejercicios sin carga de peso, como la natación ), es un deporte que beneficia a sus participantes tanto hoy como habría ayudado a los corredores en la antigüedad.

Un estudio histórico de 15 años de duración publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology, por ejemplo, reveló que correr incluso entre cinco y 10 minutos al día se traducía en un aumento medio de la esperanza de vida de tres años. Duck-Chul Lee, coautor de la investigación y profesor de epidemiología de la actividad física en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Iowa (EE. UU.), afirma que estos beneficios se logran, en parte, porque "correr reduce el riesgo de muchas enfermedades y afecciones, como las cardiopatías coronarias y la diabetes de tipo 2".