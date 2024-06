¿Qué es el kratom? Esta es la verdad sobre el controvertido suplemento de moda

¿Tiene realmente el kratom beneficios para la salud?

Las encuestas de McCurdy y sus colegas muestran que la mayoría de los consumidores de kratom creen que alivia la ansiedad o el dolor crónico y que no lo consumen de forma abusiva. "Dicen que toman dos o tres gramos de polvo por la mañana y por la noche y que les ayuda a funcionar o les da energía", afirma McCurdy; "por supuesto, no podemos decir si realmente funciona porque no tenemos estudios científicos que lo demuestren".