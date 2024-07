El aburrimiento puede ayudarte a alcanzar tu máximo potencial creativo: te explicamos cómo

Todos hemos tenido alguna vez esa sensación de picazón y nerviosismo, esa necesidad de hacer algo, cualquier cosa, que no sea lo que estamos haciendo ahora mismo. Es el aburrimiento, y es horrible.

James Danckert describe el aburrimiento como algo análogo al dolor, y no sólo porque el aburrimiento nos haga sentir mal.

El dolor es la forma que tiene el cuerpo de decirnos que algo va mal y que tenemos que hacer algo al respecto. El aburrimiento desempeña un papel similar, afirma Danckert, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Waterloo (Canadá) que estudia el aburrimiento: "Te está diciendo que lo que estás haciendo ahora no funciona. Haz otra cosa".

En concreto, el aburrimiento te dice que lo que estás haciendo no se ajusta a los recursos mentales o emocionales que tienes en ese momento, afirma Erin Westgate, psicóloga social y directora del Laboratorio de Cognición Social y Emoción de la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos).

Puede que la tarea sea demasiado fácil o demasiado difícil. O puede que simplemente no tenga sentido personal en ese momento. Pero de un modo u otro, no te está funcionando.

El aburrimiento no sólo afecta al tiempo que pasamos sentados en salas de espera o viendo aburridos programas de televisión. También puede colarse en los aspectos más generales de nuestras vidas, como el trabajo y las relaciones. Y ahí también trae un mensaje. "Somos bastante reacios a cambiar las cosas", afirma Westgate. "Somos lentos a la hora de dejar el trabajo, las relaciones, el lugar de residencia o lo que hacemos. El aburrimiento nos ayuda a reconocer que quizá el cambio sea necesario".

Los niños se aburren si el material es demasiado fácil, pero también si es demasiado difícil, explica. El aprendizaje eficaz requiere mantenerse en la "zona Ricitos de Oro". Aunque puede ser difícil de conseguir en una clase con muchos alumnos, para evitar el aburrimiento hay que adaptar el material al nivel del alumno. La mejor solución es el aprendizaje individualizado, pero eso no siempre es práctico, dice Westgate.

Pero esos estudios no se han reproducido, y otros más recientes han puesto en duda esa idea, dice Andreas Elpidorou, filósofo de la mente de la Universidad de Louisville, en Kentucky, y autor de Propelled: Cómo el aburrimiento, la frustración y la anticipación nos conducen a la buena vida. Un estudio de 2016 descubrió que el aburrimiento probablemente no genera creatividad. La práctica sí. De hecho, el estudio descubrió que, en muchos casos, el aburrimiento mermaba la fluidez en las tareas creativas.

La señal que envía el aburrimiento nos dice que hagamos otra cosa, pero no nos dice qué hacer. Esa decisión puede marcar la diferencia entre que el aburrimiento sea algo bueno o no.

Cuando nos invade esa sensación de nerviosismo, es fácil echar mano inmediatamente del teléfono y empezar a navegar por las redes sociales, o algo peor. Según algunas investigaciones, las personas propensas al aburrimiento son más propensas a abusar de las drogas y el alcohol. Por otro lado, el aburrimiento puede empujarte a realizar tareas más significativas, dice Elpidorou. Cuando el aburrimiento ataca, puedes llamar a un amigo del que hace tiempo que no sabes nada, salir a pasear o ir al gimnasio, o coger la guitarra y tocar esa melodía en la que has estado trabajando.

El truco, por supuesto, es prestar atención a esa alerta de aburrimiento y tomar una decisión consciente sobre cómo responder. "Tenemos que respirar hondo y decir: 'Vale, estoy aburrido. No me va a matar. Averigüemos por qué me aburro y pensemos qué es lo mejor que podemos hacer a continuación", dice Danckert.