¿Te pasas el verano encerrado en casa por culpa del calor? Te explicamos cómo hacerlo de forma saludable

En efecto, muchos de nosotros pasamos ahora los veranos viviendo como vampiros, afirma el periodista Jeff Goodell, cuyo último libro, The Heat Will Kill You First [El calor te matará antes] documenta los graves efectos sobre la salud de nuestro clima cada vez más cálido. Puede que salgamos de nuestras casas con aire acondicionado para hacer ejercicio al aire libre por la mañana temprano o por la noche, pero estamos acurrucados en el interior todas las horas intermedias.