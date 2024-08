Este nuevo análisis de sangre para diagnosticar el Alzheimer podría cambiarlo todo

Demostrar que alguien tiene Alzheimer es actualmente un proceso caro e invasivo. Pero, aunque parezca cosa de ciencia ficción, un día, en un futuro no muy lejano, un simple análisis de sangre podría bastar para agilizar y facilitar el diagnóstico.

La comunidad científica ha trabajado durante años en el desarrollo de métodos para detectar indicios de Alzheimer en el torrente sanguíneo. Una nueva prueba (descrita el 28 de julio en el Journal of the Medical American Association y presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Filadelfia) ha demostrado ser más efectiva para diagnosticar la enfermedad que la media de los médicos. Aunque la herramienta no está siendo recomendada actualmente para detectar la enfermedad antes de la aparición de síntomas, podría ayudar a ampliar el acceso a las pruebas.