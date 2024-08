¿Qué es la terapia somática? Descubre su beneficios mentales y físicos

Su búsqueda de un nuevo camino le condujo a la terapia somática, una práctica que tiende puentes entre la mente y el cuerpo para fomentar la curación. "Pude construir una hoja de ruta a través de mi cuerpo que me permite saber cómo seguir adelante", dice Hughes.

"¿Esa idea de que sólo intentamos cambiar los patrones de pensamiento o comportamiento de alguien? Bueno, eso es útil, pero no cambia el lugar donde se almacenan", dice Scott Lyons , psicólogo holístico licenciado y creador de Embody Lab , una plataforma de formación en técnicas somáticas.

Compara el trauma no abordado con una roca que cayó del cielo y aterrizó en tu casa. "Podrías reformular tu idea de ello o evitar esa habitación, pero la roca sigue ahí", dice. "En realidad tenemos las herramientas para disolver y metabolizar esa roca".

Aunque no está tan ampliamente investigada como la terapia cognitivo-conductual, la terapia somática ha mostrado resultados prometedores, en particular para las personas que lidian con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y los síntomas de ansiedad .

En 2015, el libro de Bessel van der Kolk, The Body Keeps The Score (El cuerpo lleva la cuenta), concienció sobre cómo pensamos y nos curamos de los traumas. Las actitudes sociales hacia la salud mental han minimizado o desestimado históricamente el impacto del trauma, pero este libro proporcionó validación para muchas personas.