¿Y si nuestros genes pudiesen avisarnos de que vamos a padecer cáncer de mama?

Según Kornelia Polyak, bióloga molecular del Instituto Oncológico Dana-Farber de Boston (EE. UU.), una mutación genética que haga que las células se vuelvan rebeldes no es tan rara como podría pensarse. Por eso nuestro sistema inmunitario vigila constantemente las anomalías y, en general, las detecta con gran eficacia. Nuestro sistema inmunitario escanea los epítopos de todas las células, el conjunto de proteínas que decoran el exterior de una célula y que sirve como tarjeta de identidad molecular.

Las células cancerosas jóvenes no sólo son diferentes de las sanas, sino que también suelen ser muy distintas entre sí. El trabajo de Polyak mostró altos niveles de variación molecular y genética dentro de un mismo tumor de mama en una misma mujer. Las células tumorales no eran clones idénticos entre sí, sino que podían variar ampliamente tanto en los genes que portaban como en sus características físicas. Esto significa que un tratamiento como la terapia hormonal no necesariamente acabaría con las células tumorales: algunas células pueden sobrevivir y sembrar un tumor de mama triple negativo, totalmente resistente, que es más agresivo y tiene pocas opciones de tratamiento, afirma Polyak.